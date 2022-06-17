شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على منح الترخيص لشركة زخاري للاستشارات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1072 لسنة 2022 بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة زخاري للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن.

كما أصدر رئيس الهيئة، قرارًا رقم 1070 لسنة 2022 بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن وتعديلاته.

وأصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا رقم 1071 لسنة 2022، بشأن قيد شركة شديد لوساطة التأمين، بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة (شخص اعتباري) برقم (107).

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى.

ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقارى، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة فى تقديم التمويل الاستهلاكى، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهى الصغر.