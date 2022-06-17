السيسي أمام بوتين: سنجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في إفريقيا.. ونمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5%

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس السيسي، إنه يسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في إفريقيا، مضيفا: "نهدف لتطبيق خطة استراتيجية بعيدة المدى".

وأضاف السيسي خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لدينا علاقة جيدة مع روسيا، وانخرطنا مع روسيا في تنفيذ مشروعات طموحة تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، و مشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع موسكو".

وأشار الرئيس إلى إنَّ مصر شهدت خلال العقد الماضي، أحداثًا استثنائية كان لها التأثير البالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، ونهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة، عمادها الأساسي هو الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدراته.

وأوضح: "من هذا المنطلق جاء تدشين رؤية مصر 2030، لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتابع:"تأسيسًا على هذه الرؤية، حدثت الحكومة المصرية البنية التشريعية، من أجل أن تتمكن من استقطاب مزيد من الاسثمارات الأجنبية، مما أهّل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، وتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى نسبة إلى 3.3% في عام 2021، على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميًّا، في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، وزادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار.