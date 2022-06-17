شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات المصرية الروسية، تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وهو ما ترتب عليه زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن تطورات العلاقات المصرية الروسية.



س. كم بلغت حجم الصادرات المصرية إلى روسيا؟ س. كم بلغت حجم الصادرات المصرية إلى روسيا؟ ج. ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 423.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.7%.



س. كيف تأثرت الواردات المصرية من روسيا بالعلاقات بين البلدين؟ س. كيف تأثرت الواردات المصرية من روسيا بالعلاقات بين البلدين؟ ج. بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.



س. كيف تطور التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال تلك الفترة؟ س. كيف تطور التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال تلك الفترة؟ ج. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 3,8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.4 ملياردولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12%.