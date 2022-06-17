شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 17-6-2022.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1003 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 17-6-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها عرض شركة روسية إنشاء خط إنتاج للشركة في السوق المصري، للاستفادة من إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة بالسوق المصري، واستقرار أسعار الذهب، لليوم الثاني على التوالي، عند مستويات 1003 جنيهات للجرام من عيار21.



وزيرة الصناعة: شركة روسية تعرض إنشاء مصنع لإنتاج العربات المتنقلة فى مصرعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسئولين والشركات الروسية، استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارتها الحالية لدولة روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي. وزيرة الصناعة: شركة روسية تعرض إنشاء مصنع لإنتاج العربات المتنقلة فى مصرعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسئولين والشركات الروسية، استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ختام زيارتها الحالية لدولة روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

كما التقت جامع رافائيل خبيروف رئيس شركة Mobi Truck، حيث تم استعراض خبرات ونشاط الشركة في مجال إنتاج العربات المتنقلة وبحث إنشاء خط إنتاج للشركة فى السوق المصرى، للاستفادة من إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة بالسوق المصري استنادًا إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1003 جنيهاتشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، عند مستويات 1003 جنيهات للجرام من عيار21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للمعدن الأصفر مستوى 1847 دولارا. أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1003 جنيهاتشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، عند مستويات 1003 جنيهات للجرام من عيار21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للمعدن الأصفر مستوى 1847 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 860 جنيها

عيار 21 يسجل 1003 جنيهات

عيار 24 يسجل 1146 جنيها

الجنيه الذهب 8024 جنيها

أونصة الذهب 1847 دولارا

وزير البترول: الشراكة مع الاتحاد الأوروبى يفتح الطريق لمزيد من الاستثماراتعقد منتدى غاز شرق المتوسط، مائدة مستديرة تحت عنوان "الدور المتنامى لشرق المتوسط فى تأمين مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز جهود إزالة الكربون. وزير البترول: الشراكة مع الاتحاد الأوروبى يفتح الطريق لمزيد من الاستثماراتعقد منتدى غاز شرق المتوسط، مائدة مستديرة تحت عنوان "الدور المتنامى لشرق المتوسط فى تأمين مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز جهود إزالة الكربون.

أشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مذكرة التعاون بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى التى تم توقيعها اليوم نموذج لفتح الطريق لإبرام اتفاقيات أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة مثل ما يتم بين مصر وقبرص وإسرائيل من جانب والاتحاد الأوروبى من جانب آخر.