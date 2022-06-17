شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: سنضمن سلامة صادرات الحبوب الأوكرانية بهذا الشرط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بلاده ليست مسؤولة عن عرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية وإن اللائمة لاتقع عليها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج "لسنا من قام بتلغيم الموانئ"، مشترطا إنه إذا أزالت كييف الألغام البحرية فإن روسيا ستضمن سلامة الصادرات.

ومع ذلك، أوضح بوتين أيضا أن شحنات الحبوب الأوكرانية كانت ضئيلة على المستوى العالمي، مبينا أن أوكرانيا تصدر نحو 5 إلى 6 ملايين طن من القمح وكمية مماثلة من الذرة، مشيرا إلى أن هذه الكمية ليست مهمة للاقتصاد العالمي.

وقال بوتين إن الذي يؤثر فعلا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، محذرا من أن الحظر المفروض على الأسمدة على وجه الخصوص يعرض المحاصيل للخطر في المستقبل.

واتهم بوتين الولايات المتحدة وأوروبا كذلك بزيادة وارداتهما من المواد الغذائية مما يجعل الظروف أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، كما زعم بوتين أن هذه العملية بدأت قبل فترة طويلة من الحرب الأوكرانية، واصفا ذلك باسم "العملية العسكرية الخاصة في دونباس".