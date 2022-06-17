شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأتربى يفتتح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية فى فرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر
وتنظم القمة المصرفية العربية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة فرانكفورت للتمويل (FMF) والمفوضية المصرفية الأوروبية (EBF) والمعهد العالمي للادخار والخدمات المصرفية للأفراد/ بروكسل (WSBI)، بمشاركة البنك المركزي الألماني وكبرى المصارف المراسلة الألمانية منها Deutsche bank Commerzbank , DZ Bank, Deka Bank.
وستناقش القمة المصرفية العربية الدولية، عدة محاور من بينها انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على منطقتنا العربية، التحالفات الجيوسياسية الاقتصادية الجديدة، العقوبات الدولية وتداعياتها على التجارة العالمية، إضافة إلى مناقشة أهمية الاقتصاد الرقمي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول، كما سيشارك في أعمال القمة شخصيات من 100 دولة تمثّل قيادات المؤسّسات المصرفية والمالية العربية والأوروبية من محافظي المصارف المركزية ووزراء اقتصاد وتجارة ومال ورؤساء المنظمات والهيئات والاتحاد الاقتصادية والمالية العربية.