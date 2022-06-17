شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأتربى يفتتح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية فى فرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد المصارف العربية، القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022، في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يومي 20 و21 يونيو الجاري.

وقالت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، إن القمة سيفتتحها وزير المالية الفيدرالي الألماني كريستيان ليندنر، ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، تحت عنوان "الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين"، مضيفة أن القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022، هي من أهم وأضخم المؤتمرات الدولية، ومن شأنها أن تضع الدول العربية بقوة على الساحة المصرفية والاقتصادية الأوروبية والعالمية.

وتنظم القمة المصرفية العربية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة فرانكفورت للتمويل (FMF) والمفوضية المصرفية الأوروبية (EBF) والمعهد العالمي للادخار والخدمات المصرفية للأفراد/ بروكسل (WSBI)، بمشاركة البنك المركزي الألماني وكبرى المصارف المراسلة الألمانية منها Deutsche bank Commerzbank , DZ Bank, Deka Bank.

وستناقش القمة المصرفية العربية الدولية، عدة محاور من بينها انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على منطقتنا العربية، التحالفات الجيوسياسية الاقتصادية الجديدة، العقوبات الدولية وتداعياتها على التجارة العالمية، إضافة إلى مناقشة أهمية الاقتصاد الرقمي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول، كما سيشارك في أعمال القمة شخصيات من 100 دولة تمثّل قيادات المؤسّسات المصرفية والمالية العربية والأوروبية من محافظي المصارف المركزية ووزراء اقتصاد وتجارة ومال ورؤساء المنظمات والهيئات والاتحاد الاقتصادية والمالية العربية.