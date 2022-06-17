شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تدعو شركات الاتحاد الأوراسى لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، كمتحدث فى الجلسة الخاصة بالتعاون فى إطار دول تجمع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وذلك ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، والذى تشارك فيه مصر كضيف شرف المنتدى، وتترأس الوفد المصرى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وشارك كمتحدثين فى هذه الجلسة نائب رئيس وزراء كازاخستان ووزير تجارة أرمينيا ووزير تجارة تجمع الأوراسى، وارتكزت الجلسة الحوارية على استعراض أهمية تنمية ممر الشمال الجنوب لخدمة دول الاتحاد والذى يمر عبر كازاخستان.

وتحدث "الواثق بالله" عن آفاق التعاون الممكنة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى فى القارة الأفريقية، وذلك من خلال الدخول فى مشروعات مشتركة سواء بشكل ثنائى بين مصر ودول الاتحاد أو بشكل ثلاثى بالشراكة مع دول أفريقية أخرى.

وأشار إلى أهمية استخدام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كقاعدة لانطلاق الصناعات المشتركة بين دول القارة السمراء ودول الاتحاد الأوراسى.

وعرض رئيس التمثيل التجارى، إمكانات القارة الأفريقية والفرص المتاحة بها ومعدلات النمو والاستهلاك المتوقع خلال الفترة المقبلة بالنسبة لدول القارة وكذا معدلات التجارة والاستثمار فيما بينها، وكذا عرض الفرص المتاحة لدى مصر والتى يمكن الاستفادة منها مع الجانب الأوراسى، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد ودول القارة خاصة فى ضوء الفرص المتاحة.

واختتم رئيس التمثيل التجارى، كلمته بدعوة دول وشركات الاتحاد الأوراسى إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص والإمكانات الاقتصادية المتاحة وذلك فى ضوء انفتاح الجانب المصرى على التعامل مع كافة الشركات الأجنبية.