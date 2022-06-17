شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الأسبوع.. و"دبي" تتراجع بنسبة 0.55% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.55% خاسرًا 18.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3262.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.2 مليون سهم محققة ما قيمته 509 مليون درهم من خلال تنفيذ 6872 صفقة لـ27 سهمًا.

وانحفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.13%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.18%، فيما ارتفعت قطاعات السلع، والمرافق العامة، والاتصالات، والتأمين بنسبة 13.75%، 1.16%، 0.85%، 0.1%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.38%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 8%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.1 مليون ورقة بقيمة 139.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.74%.

وتراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.574% خاسرًا 54.19 نقطة ليغلق عند مستوى 9390.54 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.908 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 473.9 مليون سهم، بقيمة 2.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 11982 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.19%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، وأخيرًا قطاع المرافق بنسبة 0.78%، فيما ارتفعت قطاعات المواد الأساسية، والتقديري للمستهلك، والرعاية الصحية بنسبة 1.57%، 0.99%، 0.87%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 4.72%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.24%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 7.87%، ثم سهم "اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-اﻷذونات" بنسبة 4.02%، ثم سهم " اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- الأسهم" بنسبة 3.4%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 401.2 مليون درهم.