7 جنيهات.. ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث زاد سعر الجرام 7 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 668 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 859 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1002 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1145 جنيهًا للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8016 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وانخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الخميس إلى نحو 1827 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.