شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 489 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا أبرزها فاكهة وخضراوات وأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 423.3 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وأشار "الإحصاء"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 3.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.4 ملياردولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12%.

وحدد جهاز الإحصاء، أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2021، وهي:

1. فواكه بقيمة 233.5 مليون دولار.

2. خضر ونباتات بقيمة 137.5 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 32.9 مليون دولار.

4. بذور وأثمارزيتية بقيمة 11 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 8.9 مليون دولار.

6. مطاط ومصنوعاته بقيمة 8.3 مليون دولار.

7. أسمدة بقيمة 5.4 مليون دولار.

8. صابون بقيمة 5 مليون دولار.

9. زجاج ومصنوعاته بقيمة 4.9 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.8 مليون دولار.

أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2021

1. حبوب بقيمة 1,6 مليار دولار.

2. خشب ومصنوعاته بقيمة 411.7 مليون دولار.

3. قاطرات وعربات ومعدات سكك حديدية بقيمة 296.6 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 243.4 مليون دولار.

5. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 137.3 مليون دولار.

6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 106.8 مليون دولار.

7. وقود معدني وزيوت نعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 84.4 مليون دولار.

8. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 48.9 مليون دولار.

9. ورق مقوى بقيمة 43 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 38.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1712,4%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13,4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11,6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 19,9%.