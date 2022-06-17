شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تكشف المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كافة النواحي، إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقى للتنمية، ويظهر ذلك جلياً فى حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015، 21/2022)، حيث قامت الدولة بتنفيذ 50 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 200 مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والخدمات الثقافية، خلال الثمان سنوات الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

1- تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات

2- استفاده 6.1 مليون مواطن من التامين الصحى الشامل يشكلون نسبة 6% من سكان مصر

3- تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

4- بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية

5- التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

6- مُبادرة "100 مليون صحة": نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.

7- مُبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" : تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار

8- إجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه.

9- مُبادرة "دعم صحة المرأة": نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة.

10- مُبادرة "القضاء على فيروس سي": نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي

11- بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي

12- انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً

13- توفير أكثر من 2.5 مليار دولار فى عملية استيراد الأدوية.

14- مُبادرة "صحة الأم والجنين": تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل.

15- مُبادرة "الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب": نتج عنها فحص 36 مليون طالب.

16- المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز (العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية، المنيا)

17- جاري تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.

18- تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.