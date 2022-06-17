شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ» و«IALA» تناقشان تعزيز التعاون الملاحي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مندوبة المنظمة الدولية لسلطات المساعدات الملاحية والفنارات (IALA) جيراردين ديلانوي، وذلك لتعزيز سُبل التعاون الفني المشترك بين المنظمة الدولية والمُنضمة لها المملكة متمثلةً في الهيئة العامة للموانئ كعضو وطني.

وتُعد منظمة (IALA) الجهة الدولية المسؤولة عن إصدار المواصفات والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن (VTS) وتدريب العاملين بها، وكذلك تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية (AtoN).

وتأتي الزيارة للاطلاع على أنظمة صيانة وتركيب المساعدات الملاحية (AtoN) وأنظمة تتبع ومراقبة حركة مرور السفن (VTS) في الموانئ السعودية، تماشيًا مع متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، والمعايير والتوصيات والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بالإضافة إلى أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بالبرامج التدريبية.

بدورها، اطلعت مندوبة (IALA) على نظام تقديم خدمات مساعدات الملاحة بالموانئ السعودية لحركة الملاحة البحرية، بما في ذلك الجوانب القانونية والإدارية والتشغيلية والتنظيمية والعوامل الأخرى ذات الصلة، وذلك خلال إجرائها مقابلات مع الجهات المعنية وقيامها بزيارات ميدانية لمواقع المساعدات الملاحية (AtoN) ونظام (VTS).

وقدمت جيراردين ديلانوي شرحًا عن الفرص التدريبية الممكنة للمختصين في الموانئ في مجال المساعدات الملاحية (AtoN) ونظام حركة مرور السفن (VTS)، والتي تقدمها أكاديمية إيالا العالمية (IALA WORLD-WIDE ACADEMY) التابعة للمنظمة.