مجموعة العمل الخليجية تبحث تدابير موحدة للأمن الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث اجتماع مجموعة العمل الخليجية للأمن الغذائي الإجراءات والتدابير الموحدة لتعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس وتأمين سلاسل الإمداد.

وحضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون في الشركات الحكومية وشبه الحكومية التابعة للصناديق السيادية، واستضافته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» في الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناولت حلقات النقاش في الاجتماع، أبرز الموضوعات الداعمة إلى تأسيس استراتيجية موحدة للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. وناقش الرؤساء التنفيذيون خلال الاجتماع، دراسة الفرص الممكنة للتكامل بين الشركات الخليجية في ذات المجال.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «سالك» المهندس سليمان الرميح إلى أن الاجتماع جاء بدعوة من شركة «سالك» خلال الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة الذي عقد الشهر الماضي في مدينة الرياض، موضحا أن هذا التوجه يمثل إرادة سياسية نابعة من الحاجة الملحة لوجود استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وانطلاقا من نقاط القوة في دول الخليج، مقدما شكره وتقديره لجميع الشركات المشاركة ومستوى تمثيلها الذي انعكس على نوعية المداخلات وإثراء الحوار في الاجتماع.

إلى ذلك أشاد المشاركون بخطوة الاجتماع الذي جمع الموضوعات والتحديات ذات العلاقة تحت سقف واحد، وبحث فرص مواجهتها وتعزيزها وتكاملها بين الشركات الخليجية، حيث سترفع التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراستها ومواءمتها مع الجهات الحكومية المعنية في دول المجلس.