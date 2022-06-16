شكرا لقرائتكم خبر 700 مليون لتأسيس شركة تخدم 660 ألف مزرعة سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد المملكة لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية السعودية، تخدم 660 ألف مزرعة بالمملكة، بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل 700 مليون ريال، الأمر الذي يشكل خطوة متقدمة في اتجاه دعم المستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين السعوديين بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية الدكتور إبراهيم التركي، أن فكرة الشركة انطلقت بمبادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في جهودها الكبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع بالمملكة وتحقيق مستهدفاته وفقا لرؤية المملكة 2030 برفع الناتج المحلي الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال، مفيدا بأن المبادرة وجدت ترحيبا وتأييدا كبيرا في أوساط المستثمرين بالقطاع الزراعي، حيث أقرتها اللجنة بالإجماع ووجدت في تأسيس شركة للتسويق الزراعي إضافة حقيقية ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، تسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيد مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات.

وبين التركي أن الخطوات العملية لتأسيس الشركة بدأت بالفعل بتعاون كامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة واللجنة التابعة لاتحاد الغرف السعودية، حيث تم التوصل لعدد من النتائج والأهداف الإيجابية، من أبرزها أن تكون خدمات الشركة متاحة في جميع مناطق المملكة لتعظيم الفائدة، وأن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال الاستيراد والتصدير ودعم القدرات الفنية للمزارعين، مفيدا بأن صندوق التنمية الزراعية أبدى استعداده لتمويل الشركة بمبلغ 700 مليون ريال أو أكثر، بشرط أن تكون شركة مساهمة من خلال قروض ميسرة، حيث ستكون الشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

شركة لتسويق المنتجات الزراعية السعودية

الممول صندوق التنمية الزراعية

قيمة التمويل 700 مليون ريال

نوع الشركة مساهمة

الملكية القطاع الخاص

المستفيدون 660 ألف مزرعة

الأهداف:

• أن تكون خدمات الشركة متاحة في جميع المناطق

• أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي

• دعم الاستيراد والتصدير والقدرات الفنية للمزارعين