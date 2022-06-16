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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وقف خلال جولته التفقدية بمنطقة جازان على عدد من عقارات الدولة والأراضي المخصصة للمنظومة الحكومية فيها، منها: جامعة جازان، وصندوق الاستثمارات العامة على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشؤون الإسلامية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ومجمع المحاكم العدلية، بهدف تطوير إدارة الأصول العقارية للمنظومة الحكومية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، ويرفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، والعمل على توفير الاحتياج الحكومي من العقارات سواء كانت مبنى، أو أرضا، إضافة إلى زيارة فرع الهيئة للاطلاع على سير العمل وتطويره، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

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