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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رواد الألعاب التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات احتفى بتخريج 50 متدربا من أبناء وبنات الوطن المشاركين في نسخته الأولى التي استمرت 14 شهرا، وإدخال 10 شركات وطنية ناشئة للمنافسة في سوق الألعاب الالكترونية، وتقديم 700 ألف منحة مالية للمشاريع الناشئة المشاركة في مسار ريادة الأعمال الرقمية. وحضر الحفل عدد من مسؤولي منظومتي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والتطوير والابتكار. وتضمن برنامج «رواد الألعاب» الذي تقدم له أكثر من 1000 من الكفاءات الوطنية الشابة بـ 100 فكرة، مسارا لريادة الأعمال الرقمية، وبرنامجا أطلق عليه (Game Changers) تعاونت فيه الوزارة مع كل من «معهد ديجيبن للتكنولوجيا» و»شركة المبادرة المطورة» هادفين من خلاله إلى مساعدة رواد الأعمال الوطنيين على إطلاق شركات ألعاب مستقلة. وتضمن برنامج «رواد الألعاب» الذي تقدم له أكثر من 1000 من الكفاءات الوطنية الشابة بـ 100 فكرة، مسارا لريادة الأعمال الرقمية، وبرنامجا أطلق عليه (Game Changers) تعاونت فيه الوزارة مع كل من «معهد ديجيبن للتكنولوجيا» و»شركة المبادرة المطورة» هادفين من خلاله إلى مساعدة رواد الأعمال الوطنيين على إطلاق شركات ألعاب مستقلة.

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