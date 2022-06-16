«I C M E» تضع استراتيجية الرعاية الصحية بمشروع البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت شركة البحر الأحمر للتطوير مع شركة «I.C.M.E» شركة الاستشارات الدولية الاستراتيجية للرعاية الصحية، لوضع الاستراتيجيات الشاملة للرعاية الصحية في مشروع البحر الأحمر، بناء على ممارساتها المستدامة والصديقة للبيئة.

ونظرا لسعي شركة البحر الأحمر للتطوير لضمان سلامة القوى العاملة والموظفين لديها، ولتعزيز مبادئ الاستدامة وخفض حدة الأثر البيئي في وجهتها المستدامة؛ اختير آي سي إم إيه لإتمام المجموعة الواسعة من المهام الاستراتيجية نتيجة لخبراتها السابقة وشغفها في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

وستتولى شركة «I.C.M.E» بصفتها مستشارا استراتيجيا للرعاية الصحية، مسؤولية ابتكار نموذج للرعاية الصحية المقدمة، بما فيها من المفهوم الطبي الأمثل، وتخطيط آلية اختيار التقنية الصحية للمستشفى التابع لشركة البحر الأحمر للتطوير، والعيادة في المطار الدولي، فضلا عن دورها الفعال مؤخرا في الإسهام في اختيار شركة عالمية رائدة لتشغيل المستشفى الرئيس ذي الطراز الحديث في مدينة موظفيها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو «نسعى عبر هذه الشراكة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية؛ تحقيقا لجودة حياة سكان وزوار وجهة البحر الأحمر والموظفين والعاملين فيها، وبذلك حرصنا على انتقاء الشريك الأمثل لضمان التخطيط الاستراتيجي للمستشفى ونظام الرعاية الصحية الذي يعـد حجر الأساس لكفاءة الخدمات الطبية، وحتى الجدوى المالية من تشغيل المستشفى».

وأضاف باغانو «ولما تتمتع به شركة «I.C.M.E» من سنوات من الخبرة الإقليمية في مشاريع تخطيط الرعاية الصحية، سعدنا للغاية بالحصول على كل المهارات والمعرفة العالمية التي ستعزز بدورها عمليات الإدارة الصحية الرقمية الشاملة والمتطورة مما سيثري تجربة جيمع زوار وجهتنا المستدامة ضمن هذا التطور المذهل والمبتكر».

شركة «I.C.M.E» تتولى:

• ابتكار نموذج للرعاية الصحية المقدمة

• آلية اختيار التقنية الصحية للمستشفى

• اختيار العيادة في المطار الدولي

• اختيار شركة عالمية لتشغيل المستشفى