شكرا لقرائتكم خبر 112 فرصة استثمارية متاحة بالأحساء في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت الفرص الاستثمارية المتاحة لأمانة الأحساء على بوابة «فرص» إلى 362 فرصة عام 2021 بزيادة 53% عن عام 2020، وبقيمة إجمالية تجاوزت 275 مليون ريال، بحسب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة للأحساء هذا العام وصلت لـ112 فرصة استثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة في ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه «أمانة الأحساء»، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، منوها بما تزخر به الأحساء من عوامل جاذبة للاستثمار، وببنية تحتية مميزة من مطار وقطار وطرق توصلها بمناطق حيوية مختلفة داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لطبيعة المنطقة وثروتها الزراعية. كما أن لدى الأحساء مستقبلا واعدا في منطقة الجافورة؛ لما تتمتع به من موارد طبيعية.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا على بوابة «فرص» لمختلف مناطق المملكة تتجاوز 2400 فرصة متنوعة ما بين المنافسات الاستثمارية وفرص التأجير بمختلف الأنشطة المتاحة، إذ يمكن المنافسة عليها بطرق ميسرة ومؤتمتة عبر بوابة فرص التي يجتمع تحت مظلتها أكثر من 25 ألف مستثمر، حيث طرحت المنصة سابقا ما يزيد عن 23 ألف فرصة استثمارية.

وأشار إلى أن هناك لجنة استشارية للاستثمار في القطاع البلدي تضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراتهم في تطوير منظومة الاستثمار وجذب المستثمرين لتحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية، مشيراً إلى أن طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مدن ومحافظات المملكة يتم من خلال منصة الاستثمار البلدي «فرص» وحسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تُستعرَض الفرص الاستثمارية من خلال إقامة الملتقيات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة بالاستثمار.

وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل الجماعي المشترك بين القطاعات الحكومية كافة وتضافر الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، مؤكداً أن القطاع البلدي والإسكاني يقوم بدور حيوي وممكن للأنشطة الاقتصادية ضمن مستهدفات تنمية الاستثمارات البلدية.