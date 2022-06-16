«منشآت» تنظم معسكرا لموردي الشركات الكبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من خلال أكاديمية منشآت، معسكر الإدارة المالية لمجموعة من المنشآت الكبرى المسجلة في خدمة تأهيل الموردين «جدير»، بهدف تعزيز إمكانية المنشآت المشاركة للوصول إلى التمويل وإدارة وتحسين التدفقات النقدية، إضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات بما يسهم في رفع الجدارة الائتمانية وتزويدهم بالأدوات المختلفة في المجال المحاسبي والمالي لتعزيز الإنتاجية والنمو والاستدامة.

وتطرق المعسكر إلى عدد من المحاور المهمة في المجال، منها التعريف بالعمليات المحاسبية وإدارة التدفقات النقدية وطرق قراءة وتحليل القوائم المالية، إضافة إلى التخطيط المالي وتحديد الاحتياجات التمويلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما استعرض أهم متطلبات الحصول على التمويل ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية المختلفة والتقنيات الحديثة، كذلك تسليط الضوء على بوابة التمويل وخيارات الاستفادة منها، وتعريف المشاركين بدور الأنظمة المحاسبية المختلفة في تحسين الإدارة المالية.

وصمم معسكر أكاديمية منشآت للإدارة المالية بناء على احتياجات مجموعة من المنشآت المسجلة في خدمة جدير، التي تعمل على تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها للفرص الشرائية القائمة لدى شركاء الخدمة في القطاع العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، إذ تعمل «منشآت» مع العديد من الشركاء على رفع جاهزية المنشآت المسجلة ليكونوا موردين مؤهلين لدى الشركات الكبرى، مما يسهم في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية المنشآت ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن أكاديمية منشآت تنفذ العديد من المعسكرات المتخصصة لبناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك ضمن جهودها في نقل المعرفة وأفضل الممارسات في ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب المنشآت لتطوير أعمالهم عبر مختلف المراحل لمشاريعهم في عدد من القطاعات، كما تقدم الأكاديمية مجموعة من الورش المتخصصة في مقار مراكز دعم المنشآت في الرياض، الخبر، جدة، والمدينة المنورة في عدد من المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من برامج التعلم الذاتي المستمرة عبر البوابة الالكترونية لأكاديمية منشآت https://academy.monshaat.gov.sa/ والتي تجاوزت 60 برنامجا في تصنيفات الأعمال المختلفة.