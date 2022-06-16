«موانئ» و«IALA » تبحثان التعاون الفني المشترك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مع مندوبة المنظمة الدولية لسلطات المساعدات الملاحية والفنارات (IALA) جيراردين ديلانوي، تعزيز التعاون الفني المشترك بين المنظمة الدولية والمنضمة لها مع المملكة، بالإضافة إلى أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بالبرامج التدريبية.

وتعد منظمة (IALA) الجهة الدولية المسؤولة عن إصدار المواصفات والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن (VTS) وتدريب العاملين بها، وكذلك تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية (AtoN).

واطلعت مندوبة المنظمة على أنظمة صيانة وتركيب المساعدات الملاحية (AtoN) وأنظمة تتبع ومراقبة حركة مرور السفن (VTS) في الموانئ السعودية، تماشيا مع متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، والمعايير والتوصيات والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO).

كما اطلعت مندوبة (IALA) على نظام تقديم خدمات مساعدات الملاحة بالموانئ السعودية لحركة الملاحة البحرية، بما في ذلك الجوانب القانونية والإدارية والتشغيلية والتنظيمية والعوامل الأخرى ذات صلة، وذلك خلال إجرائها مقابلات مع الجهات المعنية وقيامها بزيارات ميدانية لمواقع المساعدات الملاحية (AtoN) ونظام (VTS).

وقدمت جيراردين ديلانوي شرحا عن الفرص التدريبية الممكنة للمختصين في الموانئ في مجال المساعدات الملاحية (AtoN) ونظام حركة مرور السفن (VTS)، والتي تقدمها أكاديمية إيالا العالمية (IALA WORLD-WIDE ACADEMY) التابعة للمنظمة.

يذكر أن موانئ تولي اهتمامًا واسعا نحو توفير وتطوير ورفع كفاءة سلامة الملاحة للسفن والملاحيين على طول سواحل المملكة (خليج العقبة- البحر الأحمر - الخليج العربي)، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج استراتيجية شاملة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق كافة المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة، لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030م.

ويعد حصول المملكة مؤخرًا على مقعد فـي مجلس المنظمة البحريـة الدولية (IMO) للعامـين 2022-2024م، دليلا على حضورها الدولي وأهميتها في حركة التجارة العالمية بحسب موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات.