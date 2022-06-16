الدخل المرتفع وامتلاك سيارة حديثة.. قرار جديد من وزير التموين بشأن البطاقات التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 18 بتاريخ 15 يونيو الجاري لفتح باب تظلمات العدالة الاجتماعية.
وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وارسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعياً.
وأكد الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يأتي تيسيرا على المواطنين.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات التموينية خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.