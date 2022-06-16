الدخل المرتفع وامتلاك سيارة حديثة.. قرار جديد من وزير التموين بشأن البطاقات التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 18 بتاريخ 15 يونيو الجاري لفتح باب تظلمات العدالة الاجتماعية.

وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة وارسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعياً.

وأكد الدكتور على المصيلحي ‏‏– وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022، مشيرا إلى أن ‏الهدف من ذلك استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وأن تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.‏