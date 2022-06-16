أخبار البورصة اليوم الخميس 16-6-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.651 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.02%، والعرب على 2.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 290.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 478.7 ألف جنيه، 242.6 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 9866 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1754 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12171 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

المجموعة المصرية العقارية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، مخاطبة شركة المجموعة المصرية العقارية، لموافاة الهيئة بمدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية وتبرر الصعود المتتالي خلال الفترة الماضية، وبيان بالأصول العقارية المملوكة للشركة، والتي لا توجد منازعات قضائية عليها، وتعتمد عليها الشركة في توليد الإيرادات، مع توضيح الإيراد المتوقع من كل أصل على حدة، علاوة على آخر المستجدات بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 والتاريخ المتوقع للانتهاء من إعدادها، جاء ذلك في ضوء التحرك السعري للورقة خلال آخر أربع جلسات بنسبة تصل إلى 20.34%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية لإدارة وتطوير الأصول 2 مليون سهم، 2.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 200 ألف سهم، 750 ألف سهم، 8301 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، 60 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، اسباير كابيتال القابضة الاستثمارات المالية 119 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 18103 سهم.

الملتقي العربي

قالت شركة الملتقي العربي للاستثمارات، إنها وقعت اتفاقية اكتتاب للانضمام إلى تحالف المستثمرين المساهمين في شركة "Expedition Investments" شركة مؤسسة وفقاً لقوانين دولة موريشيوس، وتبلغ مساهمتها مبلغ 50 مليون جنيه للاستحواذ على شركة دومتي.

أوراسكوم للتنمية

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون الاستثمار والتابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت قرارًا بقبول التظلم المقدم من الشركة وإلغاء القرار الصادر في يناير 2022 من هيئة التنمية السياحية وما ترتب عليه من آثار، تقليص مساحة الأرض المخصصة للتطوير بمقدار 1,75 مليون متر مربع بمشروع مكادي هايتس، وبناءً عليه، فان اجمالي مساحة الأرض التي تمتلكها شركة مرتفعات مكادي للتنمية السياحية في خليج مكادي الآن هي 3,75 مليون متر مربع.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 8 ملايين جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي أرباح الفترة إلى 76 مليون جنيه.

وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 483 مليون جنيه خل الربع الأول من عام 2022 بمعدل نمو سنوي 38.4%، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 3.1% ليبلغ 43 مليون جنيه، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 8.9%، بينما ارتفع صافي الربح إلى 28.2 مليون جنيه.