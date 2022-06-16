شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر مع ضغوط قرار رفع الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عوض تراجع الدولار أثر الضغوط الناجمة عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بشدة، مع سير بنوك مركزية رئيسية أخرى على خطاه.

وبحلول الساعة 1516 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1836.64 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1836.20 دولار للاوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يبدو الآن ملتزما بالتصدي للضغوط التضخمية عن طريق رفع أسعار الفائدة، وهو ما يشكل نوعا من العبء على الذهب.

وارتفعت الأسعار بما وصل إلى 1.9 بالمئة أمس الأربعاء مع تراجع الدولار بعد أن وافق البنك المركزي الأمريكي على أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ربع قرن.