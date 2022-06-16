شكرا لقرائتكم خبر عن سكرين ديلي: الرياض تتحول إلى وجهة جديدة للأحداث الفنية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يهدف المهرجان إلى الترويج للسينما العالمية، وتعزيز أواصر التعاون بين صانعي الأفلام الأوروبيين ونظرائهم السعوديين

أشاد موقع «سكرين ديلي» العالمي بإطلاق المملكة لمهرجان سينمائي أوروبي يدعمه الاتحاد الأوروبي، ويضم 14 فيلمًا مشهورًا وسلسلة من فعاليات المخرجين، خلال الأسبوع الجاري في الرياض، مشيرا إلى أن السعودية أصبحت وجهة للأحداث الفنية الدولية بشكل متزايد.

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «من المتوقع تنظيم المهرجان من قبل وفد الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرياض بدعم من مجموعة أرابيا بيكتشرز الإعلامية. ويقام في الفترة بين 15 و22 يونيو، ويهدف إلى الترويج للسينما الأوروبية وتعزيز أواصر التعاون بين صانعي الأفلام الأوروبيين والسعوديين».

وتشمل الموضوعات التي يغطيها المهرجان أفلام تمكين المرأة وتغير المناخ والإعاقة. ومن بين العناوين التي تم اختيارها للنسخة الافتتاحية الدراما البولندية «نيفر جونا سنو أجين»، والذي تم عرضه لأول مرة في المنافسة في مهرجان فينيسيا، والفيلم الوثائقي «ناثان غروسمان» الذي يحكي قصة الناشطة المناخية جريتا ثونبرج.

وستُقام محادثة مع المخرج القبرصي ماريوس بايبيريديس، الذي سيُعرض فيلمه الأول «سماجلينج هيندركس» في المهرجان، والمخرج الفرنسي غريغوري ماجني، الذي سيُعرض فيلمه الثاني خلال المهرجان. كما ستنظم ورشة عمل من قبل الروائي الإيطالي جياكومو ماززيريول كاتب سلسلة «نتفليكس بيبي».

ستشمل الأحداث الأخرى عرضا تقديميا من قبل ألبرتو باتوتشي، وهو جزء من مبادرة «جرين فيلم» التي تهدف إلى تسليط الضوء على الممارسات المستدامة التي يمكن استخدامها في مشاريع الأفلام القادمة في المملكة، ومحادثة مع محامي صناعة الترفيه ماتي روكينباوخ المقيم في برلين، والتي من المقرر أن تغطي الجوانب القانونية لصناعة الأفلام.

ونقل الموقع عن رؤى المدني الرئيسة التنفيذية للمهرجان قولها إن الحدث يهدف إلى بناء «جسر بين أوروبا وصناعة السينما المحلية المزدهرة في المملكة».

كما أوضح شادي زين الدين، الذي انضم مؤخرًا إلى فريق العمل كمدير لتطوير المشاريع والعلاقات الدولية، أن المهرجان يهدف إلى «إنشاء مكان إبداعي، حيث يمكن للفنانين والمتخصصين في الصناعة الاجتماع والتقدم بمشاريعهم».