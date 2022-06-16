شكرا لقرائتكم خبر عن برونيو بولتين: إندونيسي يسافر للحج في السعودية على دراجته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «فوزان عانى خلال رحلته من عدة صعوبات بما في ذلك تعطل الدراجة، وتغيرات الطقس في بعض البلدان التي سافر عبرها».

سلط موقع «برونيو بولتين» العالمي، الضوء على القصة الملهمة لقيام شاب إندونيسي برحلة لمدة سبعة أشهر ونصف على دراجته من بلده الأم إلى المملكة، لحضور موسم الحج السنوي المنتظر انطلاقه خلال الشهر المقبل.

وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، أن الشاب محمد فوزان عانى خلال رحلته من عدة صعوبات بما في ذلك تعطل الدراجة، وتغيرات الطقس في بعض البلدان التي سافر من خلالها، قبل وصوله في نهاية المطاف إلى مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال فوزان: «كل بلد له طقسه، فبعض البلدان كانت باردة جدا، بينما كان البعض الآخر حارا إلى حد ما».

وكشف أنه فكر في البداية في القيام بالرحلة على دراجة نارية. لكن بعدما أعاد التفكير، تخلى عن فكرة الدراجة النارية واختار ركوب دراجة عادية بدلا من ذلك، قائلا إن بعض البلدان لا يسمح بدخول دراجة نارية.

وفي أبريل الماضي، قالت المملكة إنها ستسمح لمليون حاج من داخل المملكة وخارجها، بأداء فريضة الحج هذا العام، بعد قصر الطقوس السنوية على بعض آلاف المسلمين الذين يعيشون داخل البلاد على مدار العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا.

ولفت الموقع إلى أنه خلال العام الجاري، يجب أن يكون الحجاج المؤهلون أقل من 65 عاما، وأن يتم تطعيمهم بالكامل ضد «كوفيد-19» وأن يقدموا نتيجة اختبار سلبية ضد كورونا لعينة تم أخذها في غضون 72 ساعة من المغادرة إلى المملكة.