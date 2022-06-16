شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن توفير 1100 فرصة عمل بمقر شركة ويب هيلب العالمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بافتتاح المقر الرئيسى لشركة ويب هيلب Webhelp العالمية فى مصر الذى يعد أحد أكبر فروع الشركة فى العالم.

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" مذكرة تفاهم مع شركة "ويب هيلب" تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات تصدير خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود حيث تلتزم الشركة بتوسيع عملياتها فى مصر وخلق فرص عمل موجهة نحو أنشطة تصدير الخدمات لعملائها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر، فى حين تلتزم الهيئة بدعم الشركة فى خطتها التوسعية من خلال بناء القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة والمحترفة على أعلى مستوى، وذلك على مدار 3 سنوات مدة تنفيذ مذكرة التفاهم.

الخليج 365 يقدم أسئلة واجوبتها عن المركز:

تم تجهيزه باستثمارات تزيد عن 250 مليون جنيه فى ضوء رؤية وتوجه الشركة للتوسع فى استثماراتها وحجم أعمالها فى مجال تصدير خدمات التعهيد انطلاقا من مقرها فى مصر.

كم تبلغ حجم مساحة مقر الشركة؟

تبلغ مساحة المقر الرئيسى الجديد لشركة ويب هيلب العالمية فى مصر نحو 20 ألف متر مربع.

ما هو حجم فرص العمل التى يوفرها المركز؟

يعمل بالشركة نحو 1100 موظف وتخطط الشركة للوصول إلى 1600 موظف بنهاية العام الجارى، و3600 موظف خلال عام 2024.

ما هى مميزات مصر فى خدمات التعهيد؟

تعد مصر مقصدا رائدا فى تقديم خدمات التعهيد ووجهة مثالية للشركات العالمية التى تستهدف تلبية احتياجات عملاءها على الصعيد العالمى، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يشهد نموا فى عدد شركات التكنولوجيا العالمية وحجم الاستثمارات فى مختلف القطاعات والمجالات التكنولوجية.

كما تحظى بريادة إقليمية ودولية فى مجال صناعة خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود لما تمتلكه من مقومات فريدة ومزايا تنافسية وعلى رأسها وفرة المواهب والكوادر الشابة المؤهلة القادرة على الابتكار وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة.

ما هو حجم ميزانية تدريب الكوادر البشرية التى توفرها وزارة الاتصالات؟

تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز القدرات التنافسية للشباب المصرى من خلال تنفيذ استراتيجية التدريب التقنى التى تضاعفت ميزانيتها 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه.