شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائيات بطولة الاتحاد المصرى للجولف بعد غد فى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى مدينتى للجولف بعد غد السبت 18 يونيو نهائيات بطولة الاتحاد المصرى للجولف، برعاية مجموعة طلعت مصطفى . ويشارك فى البطولة 80 لاعباً يمثلون مختلف أندية الجولف بمصر .

يشار إلى أن نادى مدينتى للجولف يستضيف العديد من بطولات الجولف، وحصد جائزة أفضل ملعب جولف فى مصر لعام 2021 والصادرة عن مؤسسة World Golf Awards .





وصمم نادى مدينتى للجولف، روبرت ترينت جونز جونير، الذى يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف فى حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادى مدينتى للجولف، وهى واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم . ويضم ملعب جولف مدينتى 18 حفرة، وهو أحدث ملعب جولف فى مصر على مساحة 420 ألف متر مربع .



