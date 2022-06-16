شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة كبرى لأسهم وول ستريت مع بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الخميس إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالنمو الضربة الأكبر بعد أن أدى أكبر رفع لأسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 إلى إثارة مخاوف الركود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 362.79 نقطة أو 1.18 في المئة إلى 30305.74.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 61.81 نقطة أو 1.63 في المئة إلى 3728.18، وانخفض كذلك المؤشر ناسداك المجمع 293.13 نقطة أو 2.64 في المئة إلى 10806.02.