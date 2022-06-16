شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين شبكة مواقف ضخمة لأكثر من 10 آلاف مركبة ببوابة الدرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، أعمال بناء مشروع مواقف السيارات السفلية في ميدان الدرعية، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى مليون متر مربع.

ويشتمل المشروع على شبكة من الشوارع والأنفاق الواقعة تحت ميدان الدرعية مباشرة مع مداخل ومخارج متعددة، وتصل سعتها إلى 10.500 مركبة.

وتتولى شركة ساليني السعودية أعمال الحفر والردم بمنطقة مواقف السيارات السفلية التي تتكون من 3 طوابق، والتي ستخدم مشروع ميدان الدرعية، القلب التجاري والثقافي للمنطقة.

مرافق ترفيهية

ويضم المشروع جامع الملك سلمان، ووحدات سكنية مصممة على الطراز المعماري النجدي والمقرر الانتهاء منها عام 2024، ومرافق ترفيهية وعدد من الفنادق الفاخرة ومتاجر ومكاتب مصممة على أعلى المعايير العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن توقيع عقد تدشين مواقف السيارات يمثل خطوة مهمة لنا على مسار الإنجاز، بالتعاون مع أفضل المصممين والمطورين في العالم.

أضاف أن المشروع يمنح الأولوية لاستمرارية حركة المرور والتكامل مع شبكة الطرق القائمة لمدينة الرياض، ويضمن نظام الشوارع المصمم بعناية سهولة التنقل بين الوجهات الأخرى داخل الدرعية، بما فيها وادي حنيفة والطريق الدائري الغربي، وسيكون جزءاً أساسياً من شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الرياض.

جوهرة المملكة

وأعرب سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة، روبيرتو كانتوني، عن اعتزازه بالتعاون السعودي الإيطالي لاستكمال خطط تطوير جوهرة المملكة، مستكملا حديثه بأن هذا التعاون المشترك يمثل نقطةً فارقةً في خارطة التعاون بين البلدين.

وحضر الحفل عدد من ممثلي هيئة تطوير بوابة الدرعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في شركة ساليني، ومنهم هيسوس غونزاليس وبيترو باقناتي وسعيد سعيد وماركو تنتوريو واستشاري إدارة المشروع من شركة "JLL"، ومصمم من شركة إيكوم "AECOM".