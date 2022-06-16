شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية وقطر والإمارات بختام الأسبوع.. وصعود البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.29% خاسرًا 154.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11824.42 نقطة، وهبطت أسواق المال الإماراتية، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.51% خاسرًا 64.50 نقطة ليغلق عند مستوى 12562.05 نقطة، فيما ارتفعت بورصة البحرين، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.29% خاسرًا 154.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11824.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.95% رابحًا 202.75 نقطة ليغلق عند مستوى 21504.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 219.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 4.20%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.74%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.44%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.449%، ثم قطاعي البنوك والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.75%، 1.73%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.34%، ثم قطاع الرعاية النقل بنسبة 1.2%، فيما ارتفع قطاعي إنتاج الأغذية والاتصالات بنسبة 0.91%، 0.32%، على التوالي.

وقفز 33 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 9.61%، ثم سهم "اتحاد الاتصالات" بنسبة 6.88%، وتراجع 175 سهمًا على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 10%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.66% خاسرًا 55.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3280.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.5 مليون سهم محققة ما قيمته 389 مليون درهم من خلال تنفيذ 6225 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.18%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.46%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 1.18%، 1.15%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 13.58%، 0.54%، على التوالي.

وقفزت 6 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.70%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة دبي للمرطبات بنسبة 7.41%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 6.03%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.1 مليون ورقة بقيمة 92.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.99% خاسرًا 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 9444.73 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.911 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 227.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.29%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.03%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي المرافق والصناعات بنسبة 0.79%، 0.47%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 14.86%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 14.84%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 7.37%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 8.25%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.4%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 337.9 مليون درهم.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.51% خاسرًا 64.50 نقطة ليغلق عند مستوى 12562.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 379.8 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال عبر تنفيذ 26.8 ألف صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 17 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.89%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والتأمين بنسبة 0.78%، 0.51%، 0.27%، على التوالي.





بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% رابحًا 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1851.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 662.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 7.45% مدفوعًا بارتفاع أسهم بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.15%، 0.95%، 0.21%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 4.61% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 3.13%، وهبطت أسهم سوليدرتي البحرين، مجموعة جي أف إتش المالية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بنك البحرين الوطني بنسبة 5.66%، 4.78%، 0.61%، 0.32%، على التوالي.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحًا 13.13 نقطة ليغلق عند مستوى 7413.83 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحًا 21.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8218.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسرًا 7.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5761.90 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% خاسرًا 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6003.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 245.2 مليون سهم بقيمة 98.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.39%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، فيما تراجعت قطاعات المواد الأساسية، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 1.56%، 1.38%، 0.61%، 0.4%، على التوالي.