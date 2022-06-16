شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر للإسكان".. وتراجع البنك التجارى والمصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 604.737 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 214.155 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.703 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة، حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.651 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 48.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.02%، والعرب على 2.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.68%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 290.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 30.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 478.7 ألف جنيه، 242.6 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 9866 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1754 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12171 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.