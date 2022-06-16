شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 19 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إرسال القوائم المالية ربع السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالى 5 آلاف جنيه على 19 شركة لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لعدم موافاة الشركات البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس عام 2022.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بقرار لجنة القيد وهي: العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارة المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، جهينة للصناعات الغذائية، جولدن بيراميدز بلازا، رواد السياحة-رواد، آسيك للتعدين "اسكوم"، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الأهلي للتنمية والاستثمار، القلعة للاستشارات المالية، سبيد ميديكال، بي أجي للتجارة والاستثمار.

كما قررت اللجنة منح 3 شركات وهم التعمير والاستشارات الهندسية، العربية لحليج الأقطان، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية.