شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام الأسبوع.. ورأس المال يفقد 4.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.651 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 9866 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1754 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12171 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة.