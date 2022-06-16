شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 119.49دولار لبرنت و116.49دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 119.49 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 116.49دولار للبرميل.

وكشفت وكالة الطاقة الدولية عن زيادة في حجم صادرات النفط الروسى بلغت 130 ألف برميل فى شهر مايو الماضى، ليصل الإجمالي إلى 10.55مليون برميل يوميا، وفقا لروسيا اليوم.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يظل الطلب العالمى على النفط في عام 2022 دون تغيير عند مستوى 99.4 مليون برميل يوميا.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن روسيا رغم العقوبات الغربية والحظر المفروض الذي تسبب في تضرر جزء من إنتاجها إلا أنها تمكنت بسهولة من الحفاظ على مكانتها كثالث أكبر منتج للنفط في العالم.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد طاقة تكرير النفط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز .