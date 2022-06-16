شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب وخسائر فى أسواق المال العالمية بعد قرار رفع الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما بين المكاسب والخسائر، بدت ردود فعل أسواق المال العالمية فى تعاملاتها اليوم، عقب قرار الاحتياطى الفيدرالى برفع الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس، وهى الوتيرة الأسرع منذ عام 1994 لمواجهة التضخم المتصاعد، وفق بيانات ماركت ووتش لأسواق المال العالمية.

فقد تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس بضغط من توقعات استمرار رفع الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى .

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعى بنسبة 1.54% (-473 نقطة) إلى 30188 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.29% (-86.75 نقطة) عند 3702 نقطة، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" بنحو 2.39% (-267.75 نقطة) إلى 11317 نقطة.

وفى سوق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.37% أو بقيمة 44 سنتا عند 118.95 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.53% أو بقيمة 61 سنتا إلى 115.92 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي ليصل إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2020.

وفي اسواق المعادن الثمينة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.61% إلى 1830.70 دولار للأوقية ، بينما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.25% إلى 1829.39 دولار للأوقية.

على نفس الوتيرة سارت العقود الآجلة للفضة وارتفعت لتسليم يوليو 0.42% عند 21.51 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.95% عند 930.51 دولار، وتراجع سعر البلاديوم 0.99% إلى 1842.08 دولار.



وفي آسيا، ارتفع مؤشر "نيكي" في نهاية الجلسة بنسبة 0.40% إلى 26431 نقطة بدعم من صعود أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا، كما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% عند 1867 نقطة.



وفي أوروبا، تراجعت الأسهم خلال تعاملات اليوم، مع ترقب الأسواق لاجتماع طارئ لبنك إنجلترا وانتظار صدور قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم، تعقيبا على قرار الفيدرالي الأمريكي.



وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.29% عند 411 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.43% إلى 7240 نقطة. وهبط مؤشر "داكس" الألماني 0.49% عند 13417 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي 1.00% عند 5969 نقطة

وفي أسواق العملات الرقمية، انخفضت العملات على خلفية توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة ما قد يسحب السيولة من الأسواق العالمية.

وتراجعت بيتكوين العملة الأشهر بنسبة 1.11% عند 21402.25 دولار، حتى كتابة التقرير،وفق منصة كوين ديسك.



كذلك تراجعت الإيثريوم بنسبة 4.05% إلى 1135.47 دولار، كما انخفضت كاردانو 3.66% إلى 50 سنتا ، بينما استقرت الريبل عند 32 سنتا .



ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة عن حيازة الذهب كملاذ آمن.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% وصولا إلى مستويات قرب 105.28 نقطة، بعد تراجعات طفيفة عقب قرار الفيدرالي إلا أن احتمالية تكرار الزيادة السابقة في معدلات الفائدة حافظت على شهية المستثمرين تجاه الدولار.

