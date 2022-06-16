شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 1003 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية استقرارا ملحوظا، وذلك بعد ارتفاع الأسعار لمستويات 1003 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم، في حين يشهد السعر العالمي للمعدن الأصفر مستوى 1820 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 860 جنيها.

عيار 21 يسجل 1003 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1146 جنيها.

الجنيه الذهب 8024 جنيها.

أونصة الذهب 1820 دولار.

عالمياً توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية الأمر الذي يعطي الدعم للذهب، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد الاحتياطي الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين أمس، فيما أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية بنسبة 3% تقريباً، وذلك عقب ارتفاع أسعار الفائدة 0.75%.

وقالت شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصرى.