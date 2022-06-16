الاقتصاد

للمرة الخامسة .. بنك إنجلترا المركزي يرفع سعر الفائدة

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الدمام - شريف احمد - أعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم رفع سعر الفائدة الرسمي من 1.0% إلى 1.25%.

وتأتي الخطوة في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، التي بلغت الشهر الماضي 9.0%، متجاوزة هدف البنك الذي يحاول من خلاله الإبقاء على النسبة عند 2.0%.

وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة الرسمي، حيث تدرجت في أقل مستوياتها أثناء ذروة أزمة انتشار فيروس عند 0.10%، لتصعد تدريجياً بمعدل نصف نقطة مئوية تقريباً مع كل مراجعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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