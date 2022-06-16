شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" توقع مذكرة تفاهم لدعم الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) واللجنة الوزارية للسلامة المرورية اليوم، مذكرة تفاهم لدعم أعمال الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بحضور وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للسلامة المرورية فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ورئيس (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي .

ووقع المذكرة عن (سدايا) مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية معالي عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية رئيس لجنة تحليل البيانات الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وذلك في ديوان (الصحة) بالمدينة الرقمية في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تقديم الخبرات والتجارب والحلول، باستخدام تحليل البيانات والقدرات الاستشرافية، لدعم صناعة القرار فيما يتعلق بأبعاد الشأن المروري بشكل عام، وخفض معدل الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إتلاف ووفيات وإصابات، ودعم أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وتتضمن أدوار واختصاصات الطرفين والتعاون المشترك؛ لتعزيز الاستفادة من البيانات والتحليلات المتقدمة، وتوظيفها في معرفة ديناميكية تغير مؤشرات الشأن المروري، ودراسة سبل تعزيز السلامة المرورية من خلال تحليل أنماط الحوادث والمخالفات المرورية، وتوفير مخرجات داعمة للتخطيط والتشغيل.