شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مليون ريال لتأسيس أول شركة تسويق زراعية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد المملكة لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية السعودية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل إلى 700 مليون ريال؛ الأمر الذي يشكل خطوة متقدمة في اتجاه دعم المستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين السعوديين بمختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية، د. إبراهيم التركي، إن فكرة الشركة انطلقت بمبادرة من وزارة الزراعة في جهودها الكبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع بالمملكة، وتحقيق مستهدفاته وفقًا لرؤية 2030 برفع الناتج المحلى الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال، مؤكدًا أن المبادرة وجدت ترحيبًا وتأييدًا كبيرًا في أوساط المستثمرين بالقطاع الزراعي، إذ أقرتها اللجنة بالإجماع، ووجدت في تأسيس شركة للتسويق الزراعي إضافة حقيقة ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، تسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيدة مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات.

وأضاف إن الخطوات العملية لتأسيس الشركة بدأت بالفعل بتعاون كامل بين وزارة الزراعة واللجنة التابعة لاتحاد الغرف السعودية، حيث تم التوصل لعدد من النتائج والأهداف الإيجابية، من أبرزها أن تكون خدمات الشركة متاحة في جميع مناطق المملكة لتعظيم الفائدة، وأن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال الاستيراد والتصدير ودعم القدرات الفنية للمزارعين.

وذكر التركي، خلال اجتماع مشترك ضم وزارة الزراعة والبيئة والمياه واتحاد الغرف السعودية، أن صندوق التنمية الزراعية أبدى استعداده لتمويل الشركة بمبلغ 700 مليون ريال، أو أكثر بشرط أن تكون شركة مساهمة من خلال قروض ميسرة، حيث ستكون الشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.