شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تقلبات دولية.. سنغافورة تؤمن إمدادات الطاقة حتى مارس 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت هيئة سوق الطاقة في سنغافورة، تمديد فرض التدابير الخاصة بتعزيز أمن الطاقة في البلاد حتى 31 مارس المقبل.

وأرجعت ذلك إلى التقلبات العالمية المستمرة في أسواق الطاقة، والصراع في أوكرانيا، بجانب الزيادة الموسمية في الطلب على الطاقة خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وتشمل التدابير خطة دعم التعاقدات الكهربائية المؤقتة، والتي تساعد كبار المستهلكين على تأمين خطط أسعار ثابتة، وأوضحت أنها ستبحث تمديد التدابير لفترة أطول "إذا لزم الأمر".

وفرضت التدابير للمرة الأولى في أكتوبر 2021، بما في ذلك إعداد منشأة احتياطية للغاز الطبيعي المسال تحسبا لتعطل إمدادات الغاز الطبيعي، وتوجيه شركات توليد الطاقة للحفاظ على الوقود الكافي لتوليد الطاقة.