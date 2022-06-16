شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي السويسري" يخالف التوقعات برفع الفائدة لاحتواء التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي، اليوم الخميس، خلافا لتوقعات سابقة.

وشمل القرار زيادة الفائدة على الودائع تحت الطلب، التي يمكن سحبها دون إشعار مسبق، بنصف نقطة مئوية إلى سالب 0.25 من سالب 0.75%، وذلك سعيا لاحتواء الضغوط التضخمية.

وقال البنك: "لا يمكن استبعاد أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة في المستقبل المنظور، لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم". وأكد أنه مستعد لأن يصبح نشطا في سوق الصرف الأجنبي، وفقا للحاجة.

وتوقع أن يتراوح التضخم العام الجاري بين 2.1% إلى 2.8%، ومن 0.9% إلى 1.9% لعام 2023.