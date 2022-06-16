شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع مع تلاشي الانتعاش بعد رفع الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن عزز قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة المخاوف من ركود محتمل في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، على الرغم من تعافي المعاملات الآجلة للأسهم الأوروبية خلال الليل بعد صعود وول ستريت لتغلق على ارتفاع.

وكان قطاع التجزئة الأكثر انخفاضا فهبط بنسبة 2.1 بالمئة، مع تراجع سهم أسوس البريطانية لبيع الملابس عبر الإنترنت بنسبة 14.3 بالمئة بعدما حذرت من أن الضغوط التضخمية تؤثر على اتجاهات التسوق.

وخسر سهم منافستها الألمانية زالاندو سبعة بالمئة.