شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 15 مايو يقترب من إنهاء أعمال التسويات والمرافق لمنطقة الـ250 فدان الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز 15 مايو، أنه تم الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية الخاصة بأعمال التسويات والمرافق المتعلقة بمنطقة الـ٢٥٠ فداه الاستثمارية.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق الرئيسية والشبكات (طرق – مياه – صرف - رى) وتم الاتفاق على الأسلوب النهائي للانتهاء من أعمال المرافق بشكل عام.

وأوضح أنه الانتهاء من بعض الملاحظات فى أسرع وقت والانتهاء من أعمال النظافة والتجهيزات النهائية المطلوبه لإنهاء الأعمال وفى رسالة تأكيد من مصنع حلوان للصناعات المتطورة ممثلى الهيئة العربية للتصنيع المنفذ للمشروع، اكدوا انه سيتم الانتهاءخلال شهر من تاريخه من كافة الأعمال.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم طرح قطع الأراضى الاستثمارية على بوابة هيئة المجتمعات تباعا خلال أيام القادمه وباستثمارات تمثل نقطة انطلاق لمدينة 15 مايو ومنطقة جنوب القاهرة.