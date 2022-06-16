شكرا لقرائتكم خبر عن 79‎%‎ ارتفاعا فى زراعات القطن الجديدة وتوقعات بمضاعفة الصادرات الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل زراعات القطن المصري طويل التيلة ارتفاعها خلال الموسم الجارى ، حيث ارتفعت نسبة الزراعات لأكثر من 79‎%‎ مقارنة بزراعات الموسم الماضي، وسط توقعات بمضاعفة صادرات الأقطان من إنتاج الموسم الجديد .

وكشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ"الخليج 365" أن الزراعات القطن المصرى طويل التيلة، ارتفعت بشكل كبير مما يبشر بوصول المساحات لنحو نصف مليون فدان في خطوة هامة نحو استعادة القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية ، حيث ارتفعت ل 326.3 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى وحتى يوم أمس.

أضاف محمد خضر أن إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، ارتفعت إلى نحو 300.2 ألف فدان بزيادة تبلغ قرابة 79.4% مقارنة بالموسم الماضى، فيما ارتفعت مساحات وجه قبلى لـ 26.1 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 75.6%.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، تصدرت الزراعات بواقع 107 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 84.4‎%‎ تليها محافظة الدقهلية بنحو 58 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 91.5‎%‎ ثم محافظة الشرقية بواقع 55.1 ألف فدان من جيزة 94، بنسبة زيادة بلغت 89.4% ، فيما تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.6 ألف فدان بنسبة زيادة 68.6‎%‎.

في السياق ذاته توقعت مصادر بشركات تصدير الأقطان أن تتضاعف الصادرات ،نتيجة تضاعف مساحات الزراعات وكنتيجة ارتفاع أسعار القطن الموسم الماضى ،وبلوغها أرقام غير مسبوقة فى تاريخ تجارة الفطن ، حيث ارتفع سعر القنطار لنحو 6 آلاف جنيه لقطن وجه بحرى .