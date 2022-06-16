شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لأهالينا بقرى مركز أطفيح ..توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد ناجى شعلان مدير عام متابعة المشروعات بشركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، أن الشركة شرفت بالمشاركة في هذا المشروع الوطني العملاق مبادرة"حياة كريمة"حيث تساهم فى تنفيذ البنية التحتية من حيث توفير الوقود النظيف والأمن لأهالى القرى.

وأضاف المهندس أحمد ناجى شعلان لـ"الخليج 365" "أن إجمالى عدد قرى حياة كريمة بمدينة أطفيح والمسند اعمال توصيل الغاز الطبيعي لها من خلال تاون جاس 22 قرية تابعة لمركز ومدينه أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأضاف المهندس أحمد ناجى شعلان،أنهطبقاً للدراسات الاولية سيتم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 54 الف وحدة سكنية بهذه القري موضحا أنه من المتوقع ان يتم توفير ما يقرب من حوالي 1.3 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا من خلال توصيل الغاز الطبيعى لقرى مدينة أطفيح.

فيما قالت المهندسة أمل بدوى قرنى، مدير عام مساعد متابعة المشروعات، أن حجم الأعمال المكلفة بها الشركة من أجل توصيل الغاز الطبيعى لعدد 22 قرية تتضمن تنفيذ محطة تخفيض ضغط واضافة رائحة ، خط رئيسى بطول حوالى 30 كم، شبكات الضغط المنخفض باجمالي اطوال حوالي 560 كم، تنفيذ حوالي عدد 21 تعدية هذا بالاضافة الي تنفيذ اطوال تركيبات بما يقرب من 810 كم.

وأشارت المهندسة أمل بدوى قرنى، أن الشركة قامت بالفعل بالبدء في خطوات تنفيذ هذه الأعمال طبقا والخطط الموضوعة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة تخفيض الضغط واضافة الرائحة كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الغاز الرئيسي بنسبة 100%.

تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 8750 وحدة سكنية بثلاث قرى وهى كفر حلاوة والحلف الشرقي ومنشأة سليمان كما جاري تنفيذ اعمال الشبكات بكل من الرقة البحرية، الصالحية، بنى صالح وتم الانتهاء من اعمال المسح الميداني لكافة القرى.

وأضافت مدير عام مساعد متابعة المشروعات، أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 220 الف عميل بمختلف مواقع عمل الشركة .

وقال المهندس مجدي شلتوت، مدير عام تنفيذي السلامه والصحه المهنيه، أنه فيما يتعلق بالارشادات والتعليمات الخاصة بالتعامل مع الغاز الطبيعي وبخاصة في حالة وجود تسريب ،فهناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها ومن اهم هذه الخطوات:

إغلاق محبس الغاز الرئيسي بجوار العداد و تهوية المكان جيدا

تجنب أى مصدر من مصادر الاشتعال والابتعاد عن استخدام مفاتيح الكهرباء او الانارة

الابتعاد عن استخدام الموبايل او ريموت التلفزيون او ريموت التكييف والاتصال برقم الطوارئ 129.