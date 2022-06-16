شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات في مصر وعيار 21 يسجل 1003 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع قبل قليل بحوالي 10 جنيهات على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى مستوى تجاوز 1835 دولار للأونصة، وذلك عقب رفع الفائدة الأمريكية قبل قليل بواقع 0.75 %

أسعار الذهب في مصر

عيار 18 يسجل 860 جنيها

عيار 21 يسجل 1003 جنيها

عيار 24 يسجل 1146 جنيها

الجنيه الذهب 8024 جنيها

أونصة الذهب 1835 دولار

أسعار الذهب ارتفعت من 993 جنيها في التداولات الصباحية اليوم الأربعاء إلى مستويات 1003 جنيها للجرام من عيار 21 وذلك بزيادة 10 جنيهات، في حين سجلت باقى أعيرة الذهب المتداولة في مصر صعود متفاوت.

البورصات والأسهم والذهب والعملات المختلفة أمام الدولار ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التأثيرات بعد رفع الفائدة الأمريكية، خاصة أن رفع الفائدة يعني خروج الدولار إلى تجارة الفائدة الرائجة حاليًا، كما أن رفع الفائدة يعني مزيد من قوة الدولار والذي سجل مستويات هي الأعلى في 20 عاما بعد رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي السابق والذي انتهي برفع الفائدة 0.5%.