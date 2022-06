"الفيدرالي الأمريكي" عن اقتصاد 2023: لا نعرف إلى أين سيمضي!

الدمام - شريف احمد - علّق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، على قرار رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، قائلا إن "أسوأ خطأ قد نقع فيه هو أن نفشل في معركتنا ضد التضخم".

ورغم التأكيدات بأن المجلس الفيدرالي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، إلا أن "باول" أكد أن الاقتصاد يتباطأ بعض الشيء لكنه ما زال عند مستويات نمو صحية، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وتوقع أن تتراوح أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام، لافتا إلى أن زيادة سعر الفائدة المتوقعة في اجتماع المجلس الفيدرالي المقبل ستكون بين 50 و75 نقطة أساس.

وعن توجه الاقتصاد العام المقبل قال "باول": "لا أحد يعرف إلى أين سيمضي الاقتصاد، نعتقد أن معدل الزيادة في أسعار الفائدة الذي أعلن عنه بنسبة 0.75 نقطة مناسب".

ورفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الأربعاء، توقعاتهم للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة في نهاية هذا العام والعام المقبل، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون قدرا أكبر لانحسار التضخم في الأجل القصير مقارنة مع توقعاتهم قبل 3 أشهر.

وأظهرت توقعات فصلية جديدة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي نشرت الأربعاء، إلى جانب زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة، أن متوسط توقعاتهم لسعر الفائدة القياسي هو أن يرتفع إلى 3.4% بحلول نهاية 2022. وكانت توقعاتهم في مارس عند 1.9%. — CNBC (@CNBC)

How does the Fed decide how aggressive it needs to be? “What we’re looking for is compelling evidence that inflationary pressures are evading,” says Fed Chair Jerome Powell. https://t.co/ego9H3asWA pic.twitter.com/SdKa0hqgsI