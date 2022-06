صعود الذهب وتراجع النفط.. تبعات فورية لرفع سعر الفائدة "القياسي"

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، وتعهد أنه ملتزم بقوة بإعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

تبعات القرار ظهرت بشكل فوري على مختلف القطاعات والأسواق، خاصة وأنها الزيادة الأكبر منذ عام 1994م.

وخفّض "الفيدرالي الأمريكي" توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال عام 2022 إلى 1.7% من 2.8%، والتي أعلنها في شهر مارس الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي، جيروم باول، إن التضخم بات مرتفعا جدا "إلا أننا عازمون على استقرار الأسعار".

وتوقع "باول" أن تتراوح أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام، لافتا إلى أن زيادة سعر الفائدة المتوقعة في اجتماع المجلس الفيدرالي المقبل ستكون بين 50 و75 نقطة أساس.

