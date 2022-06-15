شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الذهب وتراجع النفط.. تبعات فورية لرفع سعر الفائدة "القياسي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، وتعهد أنه ملتزم بقوة بإعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

تبعات القرار ظهرت بشكل فوري على مختلف القطاعات والأسواق، خاصة وأنها الزيادة الأكبر منذ عام 1994م.

خفض توقعات النمو

وخفّض "الفيدرالي الأمريكي" توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال عام 2022 إلى 1.7% من 2.8%، والتي أعلنها في شهر مارس الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي، جيروم باول، إن التضخم بات مرتفعا جدا "إلا أننا عازمون على استقرار الأسعار".

وتوقع "باول" أن تتراوح أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام، لافتا إلى أن زيادة سعر الفائدة المتوقعة في اجتماع المجلس الفيدرالي المقبل ستكون بين 50 و75 نقطة أساس.

— Bloomberg (@business)

Jerome Powell explained how officials shifted their views from expecting to do a 50 basis point increase to today’s 75 basis point increase, saying inflation came in higher than expected https://t.co/R5hc9TKZkX pic.twitter.com/vXcopAbMJ9 — Bloomberg (@business) June 15, 2022

تأثر سوق النفط

وتأثرت سريعا أسعار النفط، بعد إعلان رفع سعر الفائدة، إذ سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 115.31 دولارا للبرميل منخفضة 3.62 دولارا، فيما سجلت عقود برنت عند التسوية 118.51 دولار للبرميل، منخفضة 2.66 دولار أو 2.2%.

ارتفاع الذهب

وارتفعت أسعار الذهب بنسية 1.7% مسجلة 1839.55 دولار للأوقية متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

خليجيا

تحركت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون، برفع أسعار الفائدة، إذ أعلن البنك المركزي السعودي عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس، كما أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25% اعتبارا من يوم غد الخميس.

ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس، فيما أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة للودائع لمدة أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.50%، ورفع سعر الخصم 75 نقطة أساس إلى 3.75%.