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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يشرف على إقامة 3 مزادات علنية للمنقولات من الأصول في 3 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، خلال المدة من 15 إلى 24 يونيو 2022م. وتعرض المزادات أكثر من 1000 أصل منقول تشمل السيارات الصغيرة والكبيرة، والمواشي من الإبل والأغنام. وتبدأ المزادات بمزاد مركز المزاد الدولي بالقصيم، الذي يقام حضوريا في معارض السيارات ببريدة، ويعرض 52 سيارة متنوعة الماركات والموديلات، ومزاد معرض الميقات الحضوري الذي يستعرض 25 سيارة متنوعة الماركات والموديلات وذلك بالمدينة المنورة، إضافة إلى مزاد ثقة النخبة الذي يعرض 300 رأس من الإبل الوضح والمجاهيم و700 رأس من الغنم وذلك بهجرة عريعرة، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط: https://infath.sa/auctions. وتبدأ المزادات بمزاد مركز المزاد الدولي بالقصيم، الذي يقام حضوريا في معارض السيارات ببريدة، ويعرض 52 سيارة متنوعة الماركات والموديلات، ومزاد معرض الميقات الحضوري الذي يستعرض 25 سيارة متنوعة الماركات والموديلات وذلك بالمدينة المنورة، إضافة إلى مزاد ثقة النخبة الذي يعرض 300 رأس من الإبل الوضح والمجاهيم و700 رأس من الغنم وذلك بهجرة عريعرة، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط: https://infath.sa/auctions.

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