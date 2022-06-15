شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 0.75 % لأول مرة منذ 28 سنة .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، ما يؤدى إلى سلسلة من الزيادات الكبيرة فى تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، ويؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادى، ويزيد من مخاطر حدوث "ركود كبير"، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير على رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

- البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 1.75%

- تعد تلك المرة الأولى التى يرفع فيها البنك المركزى الأمريكى الفائدة 0.75% دفعة واحدة منذ 28 عامًا

- سبب رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة فى أمريكا هذا العام استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الوقود

- متوقع انخفاض الذهب فى بورصات العالم غدًا الخميس بعد قرار رفع الفائدة فى أمريكا

- سعر الفائدة فى مصر على الإيداع 11.25% والإقراض 12.25%

- موعد اجتماع أسعار الفائدة القادم فى مصر يوم 23 يونيو الجارى